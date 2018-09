Конор Макгрегор высмеял российского бойца Нурмагомедова

Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор с насмешкой отреагировал на пост в Instagram его будущего соперника Хабиба Нурмагомедова. Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Российский боец смешанных единоборств – фаворит в предстоящем поединке, однако ему следует опасаться провокаций со стороны соперника, заявил ранее известный боец UFC Майрбек Тайсумов.

Нурмагомедов выложил в соцсети фотографию со словами "шаг за шагом" ("step by step").

View this post on Instagram step by step A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Sep 12, 2018 at 11:52am PDT

Макгрегор, в свою очередь, опубликовал видео с подписью "Шаг за шагом об тебя вытрут ноги" ("Step by step you are getting stepped on").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Step by step you are getting stepped on. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 13 Сен 2018 в 3:27 PDT

Напомним, что самый дешевый билет на бой Макгрегор – Нурмагомедов можно купить за 205 долларов.

Напомним, что российский боец Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы президента США попросили о визе для его отца.

Ранее мы писали, что боец Конор Макгрегор не явился на съемки сериала "Викинги". Легендарный боец смешанного стиля чуть не сорвал съемки популярного сериала.