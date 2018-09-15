Конор Макгрегор высмеял российского бойца Нурмагомедова
Война бойцов смешанного стиля в социальных сетях продолжается
Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор с насмешкой отреагировал на пост в Instagram его будущего соперника Хабиба Нурмагомедова. Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Российский боец смешанных единоборств – фаворит в предстоящем поединке, однако ему следует опасаться провокаций со стороны соперника, заявил ранее известный боец UFC Майрбек Тайсумов.
Нурмагомедов выложил в соцсети фотографию со словами "шаг за шагом" ("step by step").
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Макгрегор, в свою очередь, опубликовал видео с подписью "Шаг за шагом об тебя вытрут ноги" ("Step by step you are getting stepped on").
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Напомним, что самый дешевый билет на бой Макгрегор – Нурмагомедов можно купить за 205 долларов.
Напомним, что российский боец Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы президента США попросили о визе для его отца.
Ранее мы писали, что боец Конор Макгрегор не явился на съемки сериала "Викинги". Легендарный боец смешанного стиля чуть не сорвал съемки популярного сериала.
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