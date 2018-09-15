Конор Макгрегор высмеял российского бойца Нурмагомедова

Сегодня, 11:11

Война бойцов смешанного стиля в социальных сетях продолжается

Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram

Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор с насмешкой отреагировал на пост в Instagram его будущего соперника Хабиба Нурмагомедова. Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Российский боец смешанных единоборств – фаворит в предстоящем поединке, однако ему следует опасаться провокаций со стороны соперника, заявил ранее известный боец UFC Майрбек Тайсумов.

Нурмагомедов выложил в соцсети фотографию со словами "шаг за шагом" ("step by step").

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step by step

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on

Макгрегор, в свою очередь, опубликовал видео с подписью "Шаг за шагом об тебя вытрут ноги" ("Step by step you are getting stepped on").

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Step by step you are getting stepped on.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Напомним, что самый дешевый билет на бой Макгрегор – Нурмагомедов можно купить за 205 долларов.

Напомним, что российский боец Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы президента США попросили о визе для его отца.

Ранее мы писали, что боец Конор Макгрегор не явился на съемки сериала "Викинги". Легендарный боец смешанного стиля чуть не сорвал съемки популярного сериала.
MMA, UFC, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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