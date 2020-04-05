Коронавирус пал перед рестлингом: бомж-бородач завалил футболиста, став чемпионом Вселенной

Коронавирус отменил далеко не весь спорт. Сегодня известный американский рестлер Брон Строумэн стал чемпионом Вселенной, победив бывшую звезду американского футбола Билла Голдберга на шоу Wrestlemania во Флориде. Отметим, что ранее США обновили мировой рекорд по смертям от коронавируса.

Брон Строумэн принял участие в шоу на коротком уведомлении – ранее с карда был снят американский профессиональный рестлер Роман Рейнс, который принял решение не участвовать в шоу в целях собственной безопасности, уйдя на карантин из-за пандемии коронавируса.

Чемпионский пояс лучшего рестлера планеты бородатый гигант Брон Строумэн получил после того, как бросил своего визави Билла Голдберга с плеча на настил ринга и добавил к этому болевой прием – на этом судья постановочного поединка решил прервать "артистические мучения" поверженного бойца.

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Напомним, что 31 октября Брон Строумэн на шоу в Саудовской Аравии проиграл нынешнему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри в поединке по правилам рестлинга. Тот бой, за который британец получил 15 млн долларов, завершился после того, как Фьюри ударом в челюсть отправил Строумэна за пределы ринга, а тот не смог вернуться на счет 10. Интересно, что перед тем поединком Тайсон называл рестлера Строумэна "большим бомжом".

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