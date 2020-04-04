США обновили мировой рекорд по смертям от коронавируса

По подсчетам CNN, за минувшие сутки число жертв заболевания возросло в США на 1 423

Более 1,4 тысячи человек умерли в США за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы в пятницу,3 апреля, на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

Так, по его сведениям, к вечеру пятницы в Соединенных Штатах насчитывалось 7 406 случаев летального исхода вследствие COVID-19. По подсчетам телекомпании CNN, за минувшие сутки число жертв заболевания возросло в США на 1 423. Это наивысший показатель смертности из-за коронавируса за сутки во всем мире.

Предыдущий антирекорд был также зафиксирован в США, когда к вечеру 1 апреля за 24 часа жертвами заболевания стали 1 243 человека.

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Заразились, по информации Университета Джонса Хопкинса, 276 995 человек. Суточный рост по этому показателю составил 31 782 случая инфицирования.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позже коронавирус проник в большинство стран и 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии COVID-19.

2 апреля поздно вечером число зараженных новым коронавирусом достигло одного миллиона, количество летальных случаем превысило 51 тысячу.

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