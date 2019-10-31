Ковалев и Альварес встретились лицом к лицу перед решающей битвой

Ковалев - Альварес / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес провели дуэль взглядов после пресс-конференции перед их очным поединком.

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В своем последнем поединке Ковалев в августе нокаутом в 11-м раунде одержал победу над британцем Энтони Ярдом и защитил чемпионский титул WBO. Канело в своем последнем бою победил Дэниэла Джейкобса в мае.

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Напомним, что бой между Ковалевым и Альваресом состоится 2 ноября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Поединок возглавит вечер бокса DAZN.

Ранее мы писали, что украинский нокаутер Богачук вырубил очередного соперника и завоевал первый титул в карьере. Украинский боксер Сергей Богачук одержал 16-ю досрочную победу подряд на профессиональном ринге и завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas Super в первом среднем весе.

Также мы пытались разобраться, сможет ли франшизный чемпион Ломаченко стать абсолютным. Что дает Василию его новый пояс.

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