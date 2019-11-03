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День мертвых и нехватка выносливости для джеба: что говорили Ковалев и Альварес после боя

3 ноября, 11:38

Мексиканец просто ждал нужного времени, чтобы поставить точку

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

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После того, как утром в Лас-Вегасе Сауль Альварес (53-1-2, 35 КО) нокаутировал в 11 раунде чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) и завладел титулом уже в четвертом по счету дивизионе, участники боя дали свои комментарии произошедшего. Ранее мы давали видео нокаута в поединке Ковалев – Альварес.

Одной из главных причин поражения в бою с Альваресом россиянин назвал нехватку времени на полноценное восстановление после своего предыдущего боя против британца Энтони Ярда 24 августа. Мы также уже дали статистику поединка в США: Ковалев бил много, но мимо цели, Альварес просчитывал свои выпады.

"Я немного устал где-то после шестого раунда, так как у меня недавно был другой бой, – заявил Ковалев. – Но все окей, для меня это хороший опыт. Канело — крутой чемпион. Да, я не успел восстановиться после крайнего боя. Тренер говорил мне чаще использовать джеб, но мне не хватило выносливости. Но это ОК. Спасибо всем за бой, мое уважение Канело, он делает историю. Я хотел объединительных боев, но никто из ребят в моем дивизионе этого не хотел... Этот парень был свежее, придя в мою весовую категорию. Был более вынослив. Но Ок. Хороший опыт".

А вот Канело, который ради этого боя набрал 7 кг, просто придерживался плана на бой. Ранее наш сайт провел онлайн поединка Ковалев – Альварес.

"Выдержка. В основе плана на бой была именно она, – говорит мексиканец. – Главное было придерживаться плана на бой. Мы знали, что он продлится не менее пяти-шести раундов. Мне нужно было время, чтобы подобрать ключи к нему. Ковалев – крутой боец. Поединок был весьма конкурентным; он хорошо защищался и перекрывался. Но мы прогнозировали это и были терпеливы, знали, что рано или поздно придет время поставить точку".

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Также Сауль рассказал, кому посвятил эту победу: "В Мексике недавно был День мертвых. Посвящаю победу тем, кто ушел, и кого помнят. Это лишь еще один шаг в моей карьере, страничка в истории. Прошу вас, будьте терпеливы: Канело напишет еще немало, гарантирую это. Я пока новичок в этом дивизионе. Ранее мы планировали, что после боя спустимся назад в весе, но, если будет возможность устроить ещё крупный бой здесь — почему нет? Посмотрим, какие варианты будут наилучшими. Пока же — отдых и релакс".

А вот третий поединок с Геннадием Головкиным ему не интересен: "Для меня это больше не вызов. Я прошел 24 раунда с ним, победил, вот и все. Но! Если с деловой точки зрения это будет оправдано — почему бы и нет".

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