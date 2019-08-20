"Красиво!": Усик вооружился ракушкой и начал "войну за наследие"

Украинский чемпион в крузервейте ведет спарринг-подготовку к своему дебюту в супертяжелом дивизионе

Александр Усик / Фото: BoxingScene

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) начал спарринги перед своим дебютным поединком в супертяжелом дивизионе. Тренировочное занятие Усика в Лос-Анджелесе посетил его друг – другой украинский чемпион Александр Гвоздик (17-0, 14 КО). На видео, которое появилось в сети, можно заметить, что Усик спаррингует против рослого темнокожего визави. При этом Александр одет в белый шлем, а также "вооружен" белой ракушкой – специальной защитой для паха.

"Пользуясь привилегиями знать этого парня, сижу в ринг-сайде и бесплатно смотрю, как работает абсолютный чемпион мира. Красиво!" – поделился своими впечатлениями от спарринг-сессии Александра Усика очевидец – Александр Гвоздик.

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Как мы писали ранее, Усик идет: дебют украинца в супертяжелом весе официально подтвержден. Абсолютный чемпион мира в крузервейте впервые выйдет на ринг в качестве супертяжа 12 октября. Бой состоится в Чикаго на Wintrust Arena. Бой подтвердил менеджер боксера Эгис Климас, разместив на своей странице в Instagram афишу боя.

Тем не менее до сих пор неизвестен соперник Усика. Им должен стать камерунский боксер Карлос Такам, но, как рассказал ранее промоутер Усика Александр Красюк, Такам до сих пор не подписал контракт на бой.

Также сообщалось, что промоутер Усика объявил "войну за наследие". Красюк заявил, что титул абсолютного чемпиона мира для его знаменитого подопечного – не предел. "Усик станет звездой уровня Кличко. Как минимум", – считает Красюк.

"Дела – у прокурора": смотрите одну из недавних тренировок Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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