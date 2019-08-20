Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

"Красиво!": Усик вооружился ракушкой и начал "войну за наследие"

20 августа, 16:24

Украинский чемпион в крузервейте ведет спарринг-подготовку к своему дебюту в супертяжелом дивизионе

Александр Усик

Александр Усик / Фото: BoxingScene

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) начал спарринги перед своим дебютным поединком в супертяжелом дивизионе. Тренировочное занятие Усика в Лос-Анджелесе посетил его друг – другой украинский чемпион Александр Гвоздик (17-0, 14 КО). На видео, которое появилось в сети, можно заметить, что Усик спаррингует против рослого темнокожего визави. При этом Александр одет в белый шлем, а также "вооружен" белой ракушкой – специальной защитой для паха.

"Пользуясь привилегиями знать этого парня, сижу в ринг-сайде и бесплатно смотрю, как работает абсолютный чемпион мира. Красиво!" – поделился своими впечатлениями от спарринг-сессии Александра Усика очевидец – Александр Гвоздик.

Реклама

Как мы писали ранее, Усик идет: дебют украинца в супертяжелом весе официально подтвержден. Абсолютный чемпион мира в крузервейте впервые выйдет на ринг в качестве супертяжа 12 октября. Бой состоится в Чикаго на Wintrust Arena. Бой подтвердил менеджер боксера Эгис Климас, разместив на своей странице в Instagram афишу боя.

Тем не менее до сих пор неизвестен соперник Усика. Им должен стать камерунский боксер Карлос Такам, но, как рассказал ранее промоутер Усика Александр Красюк, Такам до сих пор не подписал контракт на бой.

В тренде
Гонка или втягивание третьего игрока: к чему ведут испытания США и Россией "запрещенных" ракет

Также сообщалось, что промоутер Усика объявил "войну за наследие". Красюк заявил, что титул абсолютного чемпиона мира для его знаменитого подопечного – не предел. "Усик станет звездой уровня Кличко. Как минимум", – считает Красюк.

"Дела – у прокурора": смотрите одну из недавних тренировок Усика

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Александр Усик

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика
Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старикаБокс
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видео
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видеоБокс
От Кличко – к Поветкину: украинский гигант согласился помочь Русскому Витязю победить Фьюри
От Кличко – к Поветкину: украинский гигант согласился помочь Русскому Витязю победить ФьюриБокс
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в "клетке" АнахаймаБокс
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официально
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официальноБокс
Битва полов: американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из Киргизии
Битва полов: американец, получивший отказ от Ломаченко, бросил вызов кровавой женщине из КиргизииБокс

Новости партнеров

Loading...