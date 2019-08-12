Соперник Усика затягивает с контрактом на дебютный бой в хэвивейте

Промоутер украинского боксера надеется, что в скором времени о бое объявят официально

Александр Усик / Фото: AFP

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик пока так и не может определиться с соперником на дебютный бой в супертяжах. Следующий бой Усика должен пройти в Чикаго 12 октября, а вероятным оппонентом является камерунец Карлос Такам, однако тот все еще не подписал контракт на бой. Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

"Усик улетел с командой в Лос-Анджелес для подготовки к поединку, который по неподтвержденной информации состоится в середине октября в Чикаго. Мы еще не имеем контракта с Такамом, поэтому говорим, что по неподтвержденной. Как получим подписанный контракт от Карлоса – мы сможем объявить о поединке. Даст Бог, никто не травмируется и бой состоится в намеченное время", – сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

В бою с Такамом Усик будет защищать статус обязательного претендента на титул WBO. Это звание Всемирная боксерская организация представила Усику после шести успешных защит титула в первом тяжелом весе. Кстати, сегодня мы сообщали, что "Русский Витязь" Александр Поветкин не будет драться с Усиком по "политическим" причинам.

Как мы писали ранее, Усик уже не будет первым: боксер рассказал о своем несбывшемся желании. "В каждом человеке есть эго. Я хотел, чтобы это я первым победил Джошуа, – признался Александр Усик. – Но вместо меня это сделал Руис".

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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