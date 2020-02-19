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"Кричать или заткнуться": боксер Усик явил миру новый авторский стих

19 февраля, 12:54

Украинский супертяж снова ударился в поэзию - Александр призывает "надеяться на Небо, а не на себя красивых"

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Украинский супертяж Александр Усик поделился с поклонниками своим новым стихотворением. Боксер продекламировал его, сидя за рулем своей машины Lexus, на которой недавно Усик был остановлен полицией.

  • "Молчать или сказать, кричать или заткнуться?
  • Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.
  • Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.
  • Нам есть за что бороться и есть за что держаться.
  • За веру, за семью, за друга и отчизну.
  • У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.
  • Его нужно просить о помощи и силе,
  • Надеяться на Небо, не на себя красивых" – написал Усик
INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что бой Усика и британца Чисоры в Лондоне переносится – ориентировочно, на 23 мая. По словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, причина – проблемы Александра с локтем.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Facebook

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При этом украинский представитель боксера Александр Красюк добавил: у Усика – не травма, а санаторий. "Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.

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Видео: Instagram

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бокс стихи Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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