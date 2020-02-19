"Кричать или заткнуться": боксер Усик явил миру новый авторский стих

Украинский супертяж Александр Усик поделился с поклонниками своим новым стихотворением. Боксер продекламировал его, сидя за рулем своей машины Lexus, на которой недавно Усик был остановлен полицией.
- "Молчать или сказать, кричать или заткнуться?
- Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.
- Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.
- Нам есть за что бороться и есть за что держаться.
- За веру, за семью, за друга и отчизну.
- У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.
- Его нужно просить о помощи и силе,
- Надеяться на Небо, не на себя красивых" – написал Усик
Ранее мы сообщали, что бой Усика и британца Чисоры в Лондоне переносится – ориентировочно, на 23 мая. По словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, причина – проблемы Александра с локтем.
При этом украинский представитель боксера Александр Красюк добавил: у Усика – не травма, а санаторий. "Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк