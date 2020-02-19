"Кричать или заткнуться": боксер Усик явил миру новый авторский стих

Украинский супертяж снова ударился в поэзию - Александр призывает "надеяться на Небо, а не на себя красивых"

Александр Усик / Фото: Instagram

Украинский супертяж Александр Усик поделился с поклонниками своим новым стихотворением. Боксер продекламировал его, сидя за рулем своей машины Lexus, на которой недавно Усик был остановлен полицией.

"Молчать или сказать, кричать или заткнуться?

Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.

Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.

Нам есть за что бороться и есть за что держаться.

За веру, за семью, за друга и отчизну.

У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.

Его нужно просить о помощи и силе,

Надеяться на Небо, не на себя красивых" – написал Усик

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Ранее мы сообщали, что бой Усика и британца Чисоры в Лондоне переносится – ориентировочно, на 23 мая. По словам сопромоутера украинца Эдди Хирна, причина – проблемы Александра с локтем.

Александр Усик / Фото: Facebook В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

При этом украинский представитель боксера Александр Красюк добавил: у Усика – не травма, а санаторий. "Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.

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Видео: Instagram

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