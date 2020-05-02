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Кризис в жизни Александра Усика: боксер рассказал о том, как расстался со своей женой

2 мая, 19:36

Олег Люлька

По словам супертяжа, его проблемы начались из-за денег, когда он возомнил себя Макгрегором

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал о кризисе в своей жизни, когда он столкнулся с испытанием звездной болезнью. По словам спортсмена, тогда он даже временно расстался со своей нынешней супругой Катериной. Ранее мы писали о новом скандале Усика: урок с боксером показали вместо агрессии России.

"Я тоже человек и попал в эти лапы славы. Думаю, это произошло где-то в 2006 году. Мне было 19 лет, и я стал призером взрослого чемпионата Европы. И это прям вау: я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию. Естественно, я думал, что я очень крутой. По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", – признался Александр Усик.

Усик и его жена Екатерина

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

"Тогда я пришел к своему духовному наставнику и рассказал, что со мной происходит. Как-то мы с его помощью обошли все это. Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал ни на какие чемпионаты Европы. Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю, поступлю-ка я в театральный. Но так получилось, что выиграл чемпионат Украины и поступил на физвоспитание", – добавил Усик.

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Ранее из уст жертвы украинского боксера прозвучали имена бойцов, которых "Усику ни за что не победить". Тони Беллью, которого Александр отправил в нокаут в 2018 году, прочит ему фиаско в боях с британскими гигантами – Джошуа и Фьюри.

Смотрите тренировку Усика на карантине:

Усик тренировка с гирей Видео: Instagram

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карьера боксер Александр Усик WAGs

Источник: Артур Мхитарян YouTube канал

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