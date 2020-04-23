Жертва Усика назвал имена двух боксеров, которых украинцу ни за что не победить

Тони Беллью, которого украинец отправил в нокаут в 2018 году, прочит Александру фиаско в боях с британскими гигантами

Известный британский боксер Тони Беллью, в свое время проигравший Александру Усику нокаутом в тяжелом весе, оценил перспективы украинца в супертяжелом дивизионе. В частности, Белью назвал имена бойцов, которые, по его мнению, Усику точно не по зубам.

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"Усик – блестящий боксер. Меня часто просят оценить его перспективы в хэвивейте. Что ж, давайте разберемся с этим вопросом. На мой взгляд, Усик победит всех супертяжеловесов, за исключением двух, – заявил Тони Беллью в интервью Daily Star. – Не думаю, что Александр достаточно крупный, чтобы побить Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Да, единственная вещь, которая способна одолеть Усика, это размер. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что Усик хорошо себя проявит в бою с Джошуа, но в какой-то момент Энтони подберется к нему и добьется своего. Что касается Фьюри, то не думаю, что Тайсон вообще позволит Усику приблизиться к себе. Фьюри очень крупный".

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

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Ранее промоутер Александр Красюк заявил, чтов планах Усика – как Джошуа, так и Фьюри. "Сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а затем устроим объединительный бой с Фьюри", – решительно настроен Красюк.

Смотрите, как тренируется Усик

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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