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Кто бы мог подумать! Боксеры-чемпионы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри случайно встретились в Испании

19 июля, 12:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британские супертяжеловесы готовятся к защите своих титулов от претендентов

Наш мир не такой уж и большой, как может показаться. В субботу совершенно случайно встретились популярные боксеры-чемпионы супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Причем увиделись британцы не где-нибудь, а в Испании. Кстати, недавно президент WBC наметил два следующих боя Тайсона Фьюри: никакого Джошуа.

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"Цыганский король" владеет поясом WBC, а его соотечественник – титулами WBO, WBA, IBF. Спортсмены уже даже договорились о двух встречах на ринге, а промоутер озвучил гонорары за бой Джошуа и Фьюри. Правда, пока что они должны провести обязательные защиты. Вчера же британцы увиделись на юге Испании в курортной Марбелье, причем совершенно случайно. Энтони шел по улице в маске, а Тайсон ехал ему навстречу в своей огромной машине. О встрече Джошуа сообщил на своей страничке в Instagram. Похоже, что вражды между боксерами не наблюдается, они лишь мило посмеялись. А Фьюри ответил в сети, что будем биться в 2021 году.

INSTAGRAM

Сам же Тайсон проводит отдых с супругой, чем похвастался в Instagram. Уже сегодня утром чемпион WBC показал коротенькое видео из сада своего отеля в Испании.

INSTAGRAM

На днях фермер, который обвинил Фьюри в подкупе из-за допинга, забрал свои слова назад.

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Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram
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Испания встреча бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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