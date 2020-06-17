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Лагерь с клубничкой: особая еда украинского боксера перед боем с чемпионом, который "по колени в крови"

17 июня, 09:28

Елена Павлова Елена Павлова

На данном этапе в рацион Постола входят устрицы и калифорнийские фрукты

Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол раскрыл секреты своего питания во время подготовки к титульному поединку с американцем Хосе Рамиресом. Ранее мы писали о том, что известна дата боя Постола за два пояса в США. Бой за титулы WBC и WBO, который дважды откладывали из-за пандемии коронавируса, планируется провести 8 или 15 августа.

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На данном этапе в рацион украинского боксера входят устрицы и калифорнийская клубника.

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Также свое мнение о будущем поединке высказал спарринг-партнер Виктора Постола – Владимир Матвийчук.

"Рамирес – это боксер с огромным характером, силой воли, желанием победить. Он идет, есть такая поговорка – по колени в крови, но ни шагу назад. Это о Рамиресе. Постол – тактический боксер, техничный. Ему, как по мне, важно подготовиться физически, чтобы он смог выдержать темп, который ему задаст Рамирес. Думаю, Виктор его деклассирует – в восьмом-девятом раунде будет победа Постола", – сказал Матвийчук.

Напомним, что 36-летний Постол открыл тренировочный лагерь в Лос-Анджелесе, куда он прилетел неделю назад. В Калифорнии Виктор встретил соотечественника – еще одного хорошо известного нашего боксера Ивана Редкача. Вместе парни совершили пробежку на берегу океана, преодолев 11 км.

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Источник: xsport.ua

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