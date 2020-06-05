Совсем скоро чемпионское возвращение украинского "Айсмена": есть дата боя Постола за два пояса в США

Многое будет зависеть от того, когда боксер сможет прилететь в Америку, где сейчас массовые протесты

Многострадальный чемпионский поединок в первом полусреднем весе между американцем Хосе Рамиресом и обязательным претендента на титул WBC украинцем Виктором Постолом получил новую дату. Бой за пояса WBC и WBO, который дважды откладывали из-за пандемии коронавируса, планируется провести 8 или 15 августа – сообщил ESPN промоутер Боб Арум.

Дата боя в первую очередь зависит от того, когда Постол сможет прилететь в США. Однако менеджер бывшего украинского чемпиона WBC Вадим Корнилов заявляет, что с этим проблем возникнуть не должно.

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"У нас был зарезервирован билет для него на понедельник. Мы просто решили немного подождать из-за протестов. Мы хотели дождаться пока все стихнет, — сказал Корнилов, имея в виду беспорядки в США после смерти Джорджа Флойда. – Похоже, что он сможет без проблем въехать в США. Нам определенно надо будет подождать снятия карантинных ограничений для залов и возвращения Фредди Роуча, но, на мой взгляд, это должно вскоре произойти. Пока мы планируем, что Виктор начнет тренировки в каком-нибудь частном зале, будет приводить себя в форму и ждать снятия ограничений".

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Хосе Рамирес и Виктор Постол / Фото: Instagram

Напомним, что поединок Рамирес – Постол планировали провести еще 1 февраля в Китаена арене Mission Hills Haikou, но за неделю до боя шоу отменили из-за вспышки коронавируса в стране. Затем его планировали провести 9 мая в США, наш "Айсмен" даже прилетел в Лос-Анджелес, но вновь отложили из-за пандемии опасного вируса.

Мы также писали, что за последний шанс забрать два пояса Постол получит такой же гонорар, как за мега-технаря Кроуфорда.

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