Лебедев рвется к Усику: видео боя против Уилсона

Российский боксер выиграл второй бой после возвращения на ринг

Чемпион мира "в отпуске" российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев одержал вторую победу после возвращения на ринг. Поединок против малоизвестного американца Майка Уилсона прошел в Монако и завершился победой Лебедева единогласным решением судей – 119:109, 119:109 и 117:111.

Напомним, в начале сентября Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде. Это был первый бой россиянина за последние 14 месяцев.

Для 39-летнего Дениса Лебедева это был 34 бой на профессиональном ринге и 32-я победа. Майк Уилсон потерпел первое поражение при 19 победах.

Сразу после боя Лебедев бросил вызов украинскому абсолютному чемпиону мира Александр Усику, а промоутер россиянина заявил, что WBA обязала Усика провести с Лебедевым защиту титула. Стороны должны договориться до 10 марта.

Добавим, что в случае перехода Усика в супертяжелый вес, это пояс, как и все остальные, станут вакантными.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. 10 ноября украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF, нокаутировав Тони Беллью в восьмом раунде боя в Манчестере.



