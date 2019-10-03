Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

Лицом к лицу: Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов

3 октября, 15:55

Боксеры встретятся 6 октября

Головкин - Деревянченко

Головкин - Деревянченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября. Ранее мы писали, что тренер украинца назвал удар, которым тот "вырубит" казаха.

Читайте также: Головкин – Деревянченко: когда бой и где смотреть чемпионскую битву украинца и казахстанца

Поединок Деревянченко – Головкин за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Для Сергея Деревянченко это будет вторая попытка завладеть поясом IBF. В октябре 2018 года украинец уступил решением судей Дэниелю Джейкобсу.

Реклама

Отметим, что Сергей Деревянченко провел тренировку в Нью-Йорке. Сергей рассказал о своем лагере в Калифорнии и самом сложном поединке.

В тренде
ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в Instagram

Открытая тренировка Деревянченко перед боем с Головкиным

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Мы ранее сообщали, что Головкин уже прилетел в Нью-Йорк на бой с Деревянченко. Боксер встретился со многими журналистами и дал им эксклюзивные интервью.

Также смотрите видео, как готовится к своему дебюту в супертяжах Александр Усик.

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карлос Такам ушел от Александра Усика к другому украинцу – Василию Ломаченко
Карлос Такам ушел от Александра Усика к другому украинцу – Василию ЛомаченкоБокс
Соперник Усика чуть не
Соперник Усика чуть не "лег" от великана перед боем с украинцемБокс
"Стиль пьяного Роя Джонса": Усик встревожил фанатов развязной работой с мешкомБокс
Непобедимый американец сокрушил очередную жертву: видео боя Спенс – Портер
Непобедимый американец сокрушил очередную жертву: видео боя Спенс – ПортерБокс
Звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей
Звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детейБокс
Беринчик показал свой убитый мерс на литовских номерах
Беринчик показал свой убитый мерс на литовских номерахБокс

Новости партнеров

Loading...