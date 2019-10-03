Лицом к лицу: Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов

Головкин - Деревянченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября. Ранее мы писали, что тренер украинца назвал удар, которым тот "вырубит" казаха.

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Поединок Деревянченко – Головкин за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Для Сергея Деревянченко это будет вторая попытка завладеть поясом IBF. В октябре 2018 года украинец уступил решением судей Дэниелю Джейкобсу.

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Отметим, что Сергей Деревянченко провел тренировку в Нью-Йорке. Сергей рассказал о своем лагере в Калифорнии и самом сложном поединке.

Открытая тренировка Деревянченко перед боем с Головкиным

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Мы ранее сообщали, что Головкин уже прилетел в Нью-Йорк на бой с Деревянченко. Боксер встретился со многими журналистами и дал им эксклюзивные интервью.

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Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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