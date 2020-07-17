"Лома, у нас незаконченное дело!" – жесткий нокаут "Алмаза" из Пуэрто-Рико, который вызвал украинца

Также Вердехо в скором времени может встретиться с Беринчиком

Этой ночью в главном поединке боксерского вечера в Лас-Вегасе пуэрториканский боец компании Top Rank легковес Феликс "Алмаз" Вердехо (27-1, 17 KO) нанес первое поражение американцу Уиллу Мадере (15-1-3, 8 КО). Отметим, что Вердехо является потенциальным соперником украинцев Дениса Беринчика и Василия Ломаченко, который тренируется на пляже с "роботом".

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Вердехо грамотно работал джебами и контролировал бой на дистанцию. Мадера же бросался в неподготовленные атаки, что закончилось для него тяжелым нокаутом уже в первом раунде и досрочным поражением. Американец сначала прозевал апперкот, затем был безжалостно забит в углу ринга.

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Ожидается, что после этой победы Вердехо займет высокую позицию в топ-15 рейтинга легкого веса по версии WBO и выступит в "турнире четырех" за право встретиться с обладателем пояса Ломаченко. Его потенциальный оппонент в этом мини-турнире — еще один украинец Денис Беринчик.

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Феликс Вердехо/Фото Top Rank Boxing

Однако Вердехо, который в 2012 году проиграл Ломаченко в 1/4 финала Олимпиады в Лондоне, решил бросить вызов Василию напрямую.

"Понятное дело, что Ломаченко — действующий лидер дивизиона. Хочу с ним драться не только по этой причине. У нас осталось незаконченное дело. Хочу поквитаться за то, что произошло на Олимпиаде. Хочу обратиться ко всем топам дивизиона. Будьте на чеку, Вердехо вернулся и готов драться с лучшими из лучших! Это мое послание им всем: будьте на чеку!", – цитирует Вердехо vringe.com.

Но следующий соперник украинца уже известен. Как мы писали ранее, аналитики называют Ломаченко фаворитом в бою с пока что непобедимым Лопесом. Вероятность выигрыша Василия в поединке 3 октября оценивают в 72 процента, победы американца гондурасского происхождения – в 24 процента, а ничьей – в 4 процента.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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