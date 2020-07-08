Лопес пошел матами на Ломаченко, рассказав, что он выбьет своими кулаками из тела украинца

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес выступил с очередной порцией дерзких оскорблений в адрес своего предстоящего соперника – украинского обладателя титулов WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко. Напомним, ранее оппонентам официально утвердили сроки боя – Ломаченко и Лопес подерутся в сентябре.

"Нужно драться с теми, кого считают лучшими фаны, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко – лучший в рейтинге бойцов независимо от веса, но я в это не верю. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав. С кем бы я ни дрался дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкасаемыми и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их. Я просто люблю драться. А еще я люблю бойцов, которые думают, что их дерьмо не воняет. Мне нравится выбивать из них дерьмо. Вы знаете, о ком я говорю. Ввиду всех своих достижений Ломаченко может быть таким, каким он есть. Но есть кое-что насчет этого чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали", – цитирует Теофимо Лопеса Tribuna.com со ссылкой на канал vRINGe VISION

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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Как мы писали ранее, аналитики называют Ломаченко фаворитом в бою с пока что непобедимым Лопесом, который ожидается 19 сентября. Вероятность выигрыша поединка украинцем оценивают в 72 процента, победы американца гондурасского происхождения – в 24 процента, а ничьей – в 4 процента.

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Кстати, накануне друг Василия, экс-чемпион мира Александр Гвоздик дал прогноз на предстоящий бой, заявив, что Лопес может нокаутировать Ломаченко.

Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

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