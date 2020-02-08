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Ломаченко – Лопес: названа новая дата боя Васи против дерзкого Тео

8 февраля, 16:24

Соперник украинца сообщил о проведении битвы с Ломой в предпоследний день весны

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз высказался по поводу боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в легком весе Василием Ломаченко. На этот раз Лопес, накануне пообещавший стать крутой звездой благодаря победе над Ломаченко, назвал дату будущего поединка.

"30 мая", – написал Лопес на своей странице в Twitter.

Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

Прежде ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года. Кстати, ранее уже были обнародованы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Напомним, Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Сразу после того поединка Лопес уже пересекся взглядами с Ломой в ринге. Смотрите, как это было:

Что касается Василия Ломаченко, то он последний раз дрался в августе 2019 года и победил по очкам Люка Кэмпбелла.

Ожидается, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" или где-то на Ближнем Востоке. Об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Напомним, ранее у Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка. Инициатором разборок стал отец потенциального соперника украинского чемпиона – Теофимо Лопеса. Якобы он подошел к команде украинца и на повышенных тонах заявил, что сын "убьет" Ломаченко, если их очная схватка состоится.

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Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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