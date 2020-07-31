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Вопрос в деньгах: бой Ломаченко – Лопес снова на грани срыва

31 июля, 08:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Американский боксер требует большего гонорара за бой с украинцем

Долгожданный поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопеса снова оказался под угрозой срыва. На этот раз причиной отмены боя может стать не пандемия, а непомерные аппетиты американского боксера.

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Как сообщает издание theathletic.com, Лопес уже задумал провести защиту титула вместо объединительного боя, так как его не удовлетворила сумма гонорара. По информации источника, Лопесу предложили за бой с Ломаченко 1,25 миллиона долларов. Гонорар украинца при этом составит 3,25 млн долларов. Отмечается, что украинец согласился на эту сумму.

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Кстати, накануне отец Лопеса пригрозил лишить Ломаченко даже того, что невозможно отобрать по закону. Отец и тренер непобедимого американца в очередной раз выступил с новыми угрозами в адрес знаменитого украинского боксера.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен был состояться в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что Ломаченко наметил следующую цель в случае победы над Лопесом. Украинский чемпион хотел бы объединить пояса в бою с Джервонтой Дэвисом.

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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