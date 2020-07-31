Вопрос в деньгах: бой Ломаченко – Лопес снова на грани срыва

Долгожданный поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопеса снова оказался под угрозой срыва. На этот раз причиной отмены боя может стать не пандемия, а непомерные аппетиты американского боксера.

Реклама

Читайте также: У поединка Ломаченко – Лопес новая дата: его хотят перевести на систему "плати и смотри"

Как сообщает издание theathletic.com, Лопес уже задумал провести защиту титула вместо объединительного боя, так как его не удовлетворила сумма гонорара. По информации источника, Лопесу предложили за бой с Ломаченко 1,25 миллиона долларов. Гонорар украинца при этом составит 3,25 млн долларов. Отмечается, что украинец согласился на эту сумму.

Кстати, накануне отец Лопеса пригрозил лишить Ломаченко даже того, что невозможно отобрать по закону. Отец и тренер непобедимого американца в очередной раз выступил с новыми угрозами в адрес знаменитого украинского боксера.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес должен был состояться в мае, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что Ломаченко наметил следующую цель в случае победы над Лопесом. Украинский чемпион хотел бы объединить пояса в бою с Джервонтой Дэвисом.

Стас Горуна с сыном на боксерском ринге Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама