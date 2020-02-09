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Ломаченко назвал главную ошибку всех своих поверженных соперников

9 февраля, 16:41

По словам Василия, оппоненты выходят против него с одним решением, а он предлагает им десять

Ломаченко vs Кэмпбелл

Ломаченко vs Кэмпбелл / Фото: Reuters

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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко рассказал о том, в чем состоит главная ошибка его соперников. Напомним, накануне Ломаченко озвучил главную цель в боксе: и титул абсолютного чемпиона мира – это еще не все.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

"Для того, чтобы стрельнуть, мне нужно было узнать нюансы. Получилось так, что эти нюансы я узнал через горечь поражения от Орландо Салидо. После этого я ко всем остальным поединкам подходил очень серьезно и настраивался на каждого соперника. Плюс от боя к бою я развивался как боксер, – отметил Василий Ломаченко в интервью 13 EME Round. – Не могу сказать, что это я заставил соперников сдаваться. Это их недоработка. Они были слишком самоуверенны, когда выходили на ринг со мной. Они верили, что выиграют, полагали, что иного даже не может произойти. Но когда ты выходишь на бой с одной мыслью, одной стратегией, одним решением, а тебе предлагают десять решений, ты начинаешь паниковать. Это и произошло в боях с этими ребятами"

Отметим, что ранее прозвучала новая дата боя Ломаченко – Лопес – 30 мая.Этот поединок пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" или где-то на Ближнем Востоке.

Хотя, как уже сообщалось, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где-угодно – даже в его спальне.

Смотрите видео необычной тренировки Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Орландо Салидо

Источник: isport.ua

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