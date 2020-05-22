Ломаченко поддержал петицию оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении московского патриархата

Сегодня знаменитый боксер-профессионал Василий Ломаченко выступил в неспортивной сфере. На своей официальной странице в Instagram украинский спортсмен призвал поддержать петицию к Президенту Украины, которая требует оставить Киево-Печерскую Лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата. К слову, недавно Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца": за "антиукраинскую пропаганду и отрицание агрессии России".

Также эта петиция просит отменить предыдущее обращение к Президенту Украины, которая, наоборот, просит прекратить использование Лавры Московским патриархатом: разорвать договор аренды и передать ее в пользование Православной Церкви Украины.

INSTAGRAM

Боксеры Ломаченко и Усик известны своей религиозностью и благосклонностью именно к Московскому патриархату. А на прошлой неделе Редкач предложил Ломаченко бой в Лавре под фото с Путиным и Медведевым.

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Смотрите, как Ломаченко занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

А 9 мая Ломаченко поздравил ветеранов в соцсетях: "С великим Днем победы! Ура!"

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