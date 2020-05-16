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Ломаченко против Лопеса: названа новая дата и место проведения многострадального боя

16 мая, 22:31

Олег Люлька

По словам промоутера боксеров Боба Арума, их противостояние состоится в сентябре - скорее всего, при пустых трибунах

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы как Василия Ломаченко, так и Теофимо Лопеса, опроверг слова последнего об отмене боя с Ломаченко. Однако Арум дал понять, что это противостояние, которое изначально должно было бы состояться 30 мая, мы вряд ли увидим летом. Вероятно, бой пройдет в начале осени.

"Мы хотим провести этот бой как можно скорее. Ломаченко сейчас в Украине, и мы пытаемся разузнать, как ему вернуться в США вместе с отцом и всей тренерской командой, – заявил в комментарии Ringside Reporter Live Боб Арум. – Лопес и его команда постоянно говорят мне, что он готов драться уже сейчас. Мы не рассматриваем промежуточные поединки для Теофимо. Мы хотим сразу провести бой Ломаченко – Лопес. Планируем провести бой в США, и все идет к тому, что поединок пройдет без зрителей. Если мы сможем вернуть Ломаченко и его людей сюда, то попытаемся устроить бой в сентябре".

Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум

Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

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Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

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бокс Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес

Источник: XSport

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