"Он не может": Теофимо Лопес заявил об отмене боя с Василием Ломаченко

"Он в Украине, а там закрыты перелеты. Это бесит", - выругался Лопес, которому ищут нового соперника на лето

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что его поединок против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится. Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса бой Ломаченко – Лопес перенесен с 30 мая на неопределенный срок.

"Боя против Ломаченко не будет, потому что он в Украине, а там закрыты перелеты. Он не может прилететь в США. Мы пытались устроить бой с Хэйни, но они не захотели. Большинство парней из ТОП-15 моего дивизиона сейчас находятся не в США. Это бесит", – заявил непобедимый американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес

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Впрочем, судя по всему, Теофимо Лопес имел ввиду, что бой против Василия Ломаченко не состоится сразу же после карантина. В более отдаленной перспективе он, скорее всего, остается реальным. Ну а в ближайшее время Теофимо, вероятно, проведет промежуточный поединок. Как мы писали, Лопесу уже ищут соперника на лето вместо Ломаченко.

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