Почти 5 миллионов на двоих: названы гонорары Ломаченко и Лопеса за объединительный бой в США

Cегодня появилась официальная информация, что Ломаченко и несокрушимый Лопес подписали контракт на бой года, а теперь стали известны суммы гонораров боксеров за бой между обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

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Согласно данных The Athletic, Теофимо получит 1,5 миллиона долларов вместо изначально предложенных 1,25 миллиона. Гонорар Василия сократится с 3,5 миллионов до 3,25 миллиона. Хотя ранее Ломаченко согласился отщипнуть американцу 500 тысяч от своего вознаграждения в 3 миллиона, чтобы тот все-таки подписал договор.

Ломаченко vs Лопес / Фото: YouTube

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Бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября в "пузыре" внутри MGM Grand в Лас-Вегасе. Из-за пандемии коронавируса поединок пройдет без зрителей.

Если бы Лопес из-за денег таки отказался драться с украинцем, оппонентом Ломаченко стал бы Феликс Вердехо – боец из Пуэрто-Рико по прозвищу "Алмаз", которого Василий победил по очкам на Олимпиаде-2012.

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Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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