Кресты маслом и фото с Путиным: как начался конфликт Ломаченко и Редкача с финалом в церкви

Этой ночью в одной из православных церквей США произошло столкновение между двумя известными украинскими боксерами. Боксер Иван Редкач, который живет в Лос-Анджелесе, случайно встретился с Василием Ломаченко, прилетевшим за океан на бой с Теофимо Лопесом. Если верить Редкачу, Ломаченко грубо отреагировал на приветствие соотечественника, оттолкнул руками в присутствие его семьи и попросил остаться, чтобы продолжить разборки.

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Некоторые фоловеры усомнились в словах Редкача, даже назвали вруном. Но чемпион мира по любителям и призер Олимпиады Тарас Шелестюк отметил: "Зная Васю, такой вариант вполне вероятен". Напомним, что Шелестюк выиграл все 18 боев в профессионалах и приближается к чемпионскому.

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Отметим, что конфликт между Редкачем и Ломаченко начался не сегодня. Нападки в соцсетях и прессе продолжаются уже с полгода. Но до этого момента боксеры лично не виделись.

C чего все начиналось

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Сложно сказать однозначно, когда между Редкачем и Ломаченко назрел конфликт. Если судить по нападкам в социальных сетях и "любезностями" в прессе, то это произошло в марте 2020 года, когда из-за коронавируса в Украине начался карантин. Василий в Instagram сделал странный пост, призывая православных делать кресты на дверях оливковым маслом – якобы такие указания были даны с небес монахам на горе Афон. Но позже удалил пост и извинился за фейк.

А Иван высмеял Лому в соцсетях: "В Киеве начнет действовать всеобщий режим самоизоляции. Никому нельзя покидать квартиры. Сейчас как еб*нашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать у друг друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное, крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом".

Иван Редкач / Фото: Instagram

Но, вполне возможно, какая-то обида или старые счеты остались у боксеров со времен сборной Украины. Хотя раньше бойцы появлялись на совместных фото, а в интервью Metaratings Редкач рассказывал, как болел за Ломаченко на чемпионате мира:

"Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, мы с ними много спарринговали. С Сашей и Васей мы вместе ездили на чемпионат мира в 2007 году в Чикаго. Я, признаюсь, сильно тогда болел и переживал за Василия, орал так в его поддержку, что сорвал горло".

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Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Однако у Ивана есть претензии к бывшему партнеру по команде и его куму Александру Усику по поводу их показной веры: "Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа".

Продолжение разборок

После поста Редкача о крестах оливковым маслом Ломаченко не стал ничего писать Ивану, а просто заблокировал его в социальных сетях. Василий вообще никогда не комментировал конфликт с соотечественником публично. А вот живущий в США Редкач время от времени "кусал" своего титулованного оппонента. Сначала он готов был поставить все деньги на соперника Ломаченко по чемпионскому бою Теофимо Лопесу.

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Потом Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре под фото с Путиным и Медведевым. Затем 34-летний спортсмен из Шостки потроллил Васю за то, как он фотографируется со своими поклонниками: "Вася и фанаты. Кто ему руки связал", – подписал Редкач видео.

В дальнейшем Иван комментировал тренировки Лопеса, отмечая, что после их просмотра Ломаченко откажется лететь в США. И уже в сентября попросил чемпиона IBF выложиться в поединке с украинцем: "Давай, малыш, покажи". А нападки Василия в церкви Редкач объясняет тем, что боксер "горит" перед объединительным боем. То, есть, возможно, сказывается усталость или не хватает уверенности.

Кто есть кто

Напомним, что 32-летний Ломаченко – чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBA franchise в легком весе (до 61,2 кг). Сейчас находится в США и готовится к объединительному бою с владельцем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом, который состоится к октябре.

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

34-летний Иван Редкач в свою очередь выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг). Был в топе по разным версиям, участвовал в претендентских боях, но до чемпионского титула пока так и не дошел. В активе боксера из Шостки – 23 победы и 5 поражений при одной ничьей. Также Иван известен благодаря скандальным выходкам и высказываниям и частой смене имиджа. То он красил волосы в розовый, то в цвета украинского флага.

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А в своем последнем бою против Дэнни Гарсии Редкач укусил соперника за шею. "Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался американец, по очкам победивший украинца по прозвищу "Киллер".

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