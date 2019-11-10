Ломаченко с друзьями запустил в Днепр 200 тысяч молодых рыб

Ломаченко принял участие в зарыблении Днепра / Фото: Instagram

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Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко известный как заядлый рыбак и охотник. Сегодня чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA, WBC отдался своему хобби. Правда, на этот раз уроженец Белгорода-Днестровского не ловил рыбу, а выпускал. Напомним, недавно Лому покорился еще один рекорд профессионального бокса.

Сегодня на Днепре под Киевом провели зарыбление реки. Активное участие в акции принял и Ломаченко. Вместе с коллегами и единомышленниками он запустил в Днепр 200 тысяч молодых рыб. "А как вы провели свой выходной день?", – написал спортсмен в Instagram, выложив фото и видео.

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Помогая рыбе преодолевать путь к реке, Вася пошутил: "Дайте удочку".

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Сейчас 31-летний боксер отдыхает от боев, ожидая возможного объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Последний раз он выходил на ринг 31 августа, когда единогласным решением судей победил англичанина Люка Кэмпбелла.

На днях мы писали, что Ломаченко уступил первую строчку рейтинга журнала The Ring мексиканцу Саулю Альваресу.

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