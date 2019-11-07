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Он круче Ломаченко: журнал The Ring назвал лучшего боксера современности

7 ноября, 12:58

После победы над россиянином Ковалевым на первую строчку мирового рейтинга взлетел Сауль Альварес

Сауль Канело Альварес

Сауль Канело Альварес / Фото: Reuters

Авторитетный журнал The Ring, который называют библией мирового бокса, опубликовал обновленный рейтинг Pound-for-Pound – список лучших боксеров современности независимо от весовой категории. Мексиканец Сауль Альварес, нокаутировавший россиянина Сергея Ковалева, возглавил этот рейтинг. Его предыдущий лидер Василий Ломаченко, таким образом, опустился на второе место. Александр Усик занимает пятую строчку.

Сауль Альварес – Сергей Ковалев

Сауль Альварес – Сергей Ковалев / Фото: Reuters

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Рейтинг лучших боксеров планеты по версии The Ring

  • 1. Сауль Альварес
  • 2. Василий Ломаченко
  • 3. Теренс Кроуфорд
  • 4. Наойя Инуэ
  • 5. Александр Усик
  • 6. Эррол Спенс
  • 7. Геннадий Головкин
  • 8. Хуан Франсиско Эстрада
  • 9. Артур Бетербиев
  • 10. Мэнни Пакьяо

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Напомним, в рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории (P4P), который недавно составил ESPN, первое место занимает украинец. Ломаченко опережает Кроуфорда, а третьим в списке идет Сауль Альварес.

Ломаченко vs Кэмпбелл

Ломаченко vs Кэмпбелл / Фото: Reuters

Интересно, что сам Ломаченко, называя лучшего боксера планеты, не стал скромничать. "Думаю, что я – лучший боец, независимо от весовых категорий. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Сауль Альварес – третий", – сказал Василий.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик Сауль Альварес рейтинг боксеров

Источник: Сегодня|Спорт

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