Ломаченко согласился предоставить Линаресу бой-реванш

Сегодня, 08:52

Сразу после боя украинский боксер ответил согласием на вопрос о реванше с Хорхе Линаресом

Ломаченко готов снова встретиться в ринге с Линаресом. Фото Getty
Ломаченко готов снова встретиться в ринге с Линаресом. Фото Getty

12 мая в США состоялся бой Василий Ломаченко – Хорхе Линарес. Украинский боксер дебютировал в новой для себя весовой категории и сразу победил лидера этого дивизиона. Бой завершился в десятом раунде, когда Ломаченко ударом по корпусу нокаутировал своего соперника. Линарес не смог встать до окончания отсчета рефери. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес доступно на нашем сайте.

После боя Линарес выразил мнение, что рефери преждевременно остановил бой, мол, он еще мог и хотел продолжать поединок. Также Хорхе рассказал, что был поражен скоростью украинского боксера и не ожидал увидеть такое в ринге. Кроме того, Линарес выразил надежду на реванш с Ломаченко.

"Готов ли я предоставить Линаресу реванш? Да, конечно, я могу с ним встретиться еще раз", – заявил Ломаченко во время интервью прямо на ринге. Также Василий поблагодарил своего соперника за "новый урок в боксе".

Напомним, что после боя стало известно, что во втором раунде Ломаченко травмировал правую руку.

Бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте.

Интересно, что на записках судей боя Ломаченко – Линарес была ничья. Один рефери отдал победу Ломаченко, второй – Линаресу, третий насчитал 85:85.
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Сегодня|Спорт

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