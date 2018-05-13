Ломаченко травмировал руку во втором раунде боя с Линаресом

Сегодня, 08:18

Украинец считает, что эта травма помогла Линаресу сделать бой более интересным

Василий Ломаченко в перерыве между раундами боя с Линаресом. Фото Getty
Василий Ломаченко в перерыве между раундами боя с Линаресом. Фото Getty

Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке нокаутировал Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. Бой завершился в десятом раунде: видео нокаута Ломаченко – Линарес. Украинец провел серию и завершил ударом левой рукой по печени соперника, после чего боксер из Венесуэлы уже не смог подняться до окончания отсчета рефери.

Ломаченко после боя с Линаресом сообщил, что получил травму руки. Это было заметно еще во время трансляции: уходя на перерыв после второго раунда, Василий показал своей команде на правое плечо, после чего ему приложили лед на это место.

"У меня были небольшие проблемы с рукой после второго раунда. Возможно, это помогло Линаресу сделать бой более интересным", – прокомментировал Ломаченко.

Напомним, что бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. По окончании поединка украинец поблагодарил своего соперника за этот "урок". Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте.

Интересно, что на записках судей боя Ломаченко – Линарес была ничья. Один рефери отдал победу Ломаченко, второй – Линаресу, третий насчитал 85:85.
Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

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Сегодня|Спорт

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