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Скандальный украинский боксер готов поставить все деньги на соперника Ломаченко

30 апреля, 21:30

Максим Перепелица

Иван Редкач не верит в победу Василия в бою с Теофимо Лопесом

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач готов поставить деньги на победу американца Теофимо Лопеса в бою с Василием Ломаченко. Редкач написал комментарий под цитатой Александра Усика: "Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса. Соперник моего друга очень разговорчивый".

"Поставлю все деньги на Лопеса", – написал боксер.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона легкого веса между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке. Но из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на неопределенный срок.

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Ранее Редкач сделал заявление о сексе. Вслед за футболистом Александром Алиевым деталями личной жизни поделился Иван "Киллер" Редкач

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Добавим, что накануне боксеру Редкачу вручили шикарный подарок за 100 тысяч долларов. Иван сообщил, что друг подарил ему новый Mercedes S560 2020 года выпуска.

Смотрите нокаут самого толстого боксера

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Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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