Скандальный украинский боксер готов поставить все деньги на соперника Ломаченко

Иван Редкач не верит в победу Василия в бою с Теофимо Лопесом

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач готов поставить деньги на победу американца Теофимо Лопеса в бою с Василием Ломаченко. Редкач написал комментарий под цитатой Александра Усика: "Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса. Соперник моего друга очень разговорчивый".

"Поставлю все деньги на Лопеса", – написал боксер.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона легкого веса между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке. Но из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на неопределенный срок.

Реклама

Ранее Редкач сделал заявление о сексе. Вслед за футболистом Александром Алиевым деталями личной жизни поделился Иван "Киллер" Редкач

Читайте также: "Вампир" Редкач показал муки попугая, а от Левченко прилетело в голову папе: звезды спорта сходят с ума на карантине

Добавим, что накануне боксеру Редкачу вручили шикарный подарок за 100 тысяч долларов. Иван сообщил, что друг подарил ему новый Mercedes S560 2020 года выпуска.

Смотрите нокаут самого толстого боксера

Реклама

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама