Ломаченко встретил Поветкина накануне своего боя

Ломаченко - Поветкин / Фото: Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко проведет бой против Люка Кэмпбелла. Смотреть бой Ломаченко можно будет на канале "Интер" поздно вечером в субботу, а на нашем сайте будет доступен онлайн поединка.

В этот же вечер в андеркарте выступит российский супретяжеловес Александр Поветкин, которому в ринге будет противостоять Хьюи Фьюри. Вечер бокса состоится 31 августа в Лондоне на арене О2. За несколько дней до поединка Ломаченко и Поветкин встретились в одном из лондонских ресторанов.

29 Сер 2019 р. о 6:43 PDT INSTAGRAM (@lomus_official)

Боксеры пожали друг другу руки, пожелали удачи и сфотографировались на память. На кону боя Ломаченко – Кэмпбелл, помимо поясов украинца, будет также стоять титул WBC.

Кто победит в бою Ломаченко – Кэмпбелл: эксперты дают 87 процентов на украинца

Смотрите, как Кэмпбелл тренируется перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Британец Люк Кэмпбелл провел 22 боя, в которых одержал 20 побед (16 нокаутом) и потерпел два поражения. Одно из них случилось в поединке с Линаресом. Соперник Василия уступил оппоненту раздельным решением судей, но ряд специалистов считали, что Люк перебоксировал венесуэльца. Интересно, что через полгода Линарес нокаутом в 10-м раунде проиграл Ломаченко. А Кэмпбелл вернул статус претендента, взяв реванш у Менди.

Отметим, что в андеркарде этого поединка выступят Александр Поветкин и Хьюи Фьюри, а также Чарли Эдвардс и Джошуа Буатси. Полный список боев андеркарта поединка Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне 31 августа.

Как Ломаченко играет в гольф перед боем с Кэмпбеллом

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама