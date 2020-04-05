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"Ломаченко заставил свое тело пройти через многое, но стал медленнее": грустный прогноз для украинца

5 апреля, 11:44

Елена Павлова

Американский тренер считает, что время не щадит даже такого бойца, как Василий

Известный американский тренер Тедди Атлас, который готовит украинского боксера Александра Гвоздика, поделился мнением о чемпионе WBA и WBO в легком дивизионе Василии Ломаченко. Ранее наставник Гвоздика заявил Ломаченко может проиграть Лопесу в объединительном поединке.

"Ломаченко становится медленнее. Я люблю его. Но думаю, что в последнее время это начало проявляться. Он нравится мне. Я поставил его в топ-10 после дебютного поединка. Хотя на меня тогда смотрели, как на сумасшедшего", – заявляет Атлас.

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"Пока это не проявляется очень сильно, но немного уже заметно. С успехом, которого он достиг, после 400 поединков в любителях, он был на высоком уровне очень долго. Он заставил свое тело пройти через многое. Да, он все еще доминирует в своих поединках. Но время не останавливается ни для кого. Ты ведь не робот", – приводит слова Атласа thefightwta.

Мы также сообщали, что "часики Ломаченко тикают": тренер чемпионов разобрал украинского бойца.

Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года от WBO

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тренер боксер Василий Ломаченко Тедди Атлас

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