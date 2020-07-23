Ломаченко заявил о готовности биться с Лопесом даже у него во дворе

Украинский чемпион мира своеобразно поздравил всех с днем бокса

Пандемия коронавируса продолжает создавать трудности спортсменам в организации соревнований. Мире бокса только начинает возвращаться после длительного простоя, в частности, в июле у боя Ломаченко – Лопес появилась новая дата. Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко готовится сразиться с американским обладателем пояса IBF.

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Вчера вечером Теофимо, в отличие от своих предыдущих грубоватых высказываний в адрес украинца, более миролюбиво предложил Лому "сделать это", т.е. провести объединительный бой. Правда, нагловато добавил: "Принеси мои пояса". А на прошлой неделе отец Лопеса пригрозил лишить Ломаченко чемпионского пояса.

Украинский чемпион не задержался с ответом и сегодня ночью написал в соцсетях, что готов биться даже у американца во дворе, посоветовав сопернику вернуться в тренировочный зал.

Чуть ранее, вчера днем, Василий поздравил всех с международным днем бокса. Правда, сделал это почему-то фотографией с медведем-талисманом Олимпийских игр 1980 года, которые прошли в СССР.

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Недавно Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко.

Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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