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Лучший боксер мира вернется на ринг 14 сентября, в потенциальных соперниках есть украинец

3 июля, 13:19

Мексиканский чемпион в мае победил другого чемпиона Дэниэла Джейкобса

Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: AFP

Инсайдер Майк Коппинджер поделился информацией о предстоящих планах чемпиона WBC Franchise в среднем весе Сауля Альвареса. Следующий бой мексиканца пройдет 14 сентября в Лас-Вегасе или Техасе. Соперник Альвареса станет известен в ближайшее время. Об этом сообщил промоутер Канело Эрик Гомес. Ранее сообщалось, что Альварес должен встретиться с Сергеем Деревянченко, но позже IBF отозвала свое требование.

Гомес также подтвердил, что Альварес испытывает проблемы с коленом, но операция не потребуется. Будет скорректирован тренировочный процесс спортсмена.

Всего у Альвареса 52 победы, одно поражение и два ничейных результата в профи. Канело владеет поясами WBC Franchise, WBA и IBF в среднем весе, а также титулом WBA Regular во втором среднем весе. Альварес возглавляет рейтинг лучщих боксеров вне зависимости от весовой категории по версии Boxrec.com.

Напомним, что в начале мая чемпион мира по версиям WBA и WBC Сауль Альварес победил чемпиона IBF американца Дэниэла Джейкобса и объединил три чемпионских пояса в среднем весе. Поединок продлился все отведенные для него 12 раундов и завершился победой Альвареса по очкам. Счет судейских записок 116-112, 115-113, 115-113 в пользу мексиканского боксера.

А в апреле Сергей Деревянченко победил немца Джека Кулькая (25-4, 13 КО) в бою за статус официального претендента на чемпионский пояс по версии IBF. Поединок прошел все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу Деревянченко – 116:112, 116:112 и 115:113.

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Тег бокс, Сауль Альварес

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