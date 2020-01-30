Лучший боксер мира возвращается: названы соперник и дата нового боя Сауля Альвареса

Сауль Канело Альварес / Фото: Reuters

Чемпион мира в двух весовых категориях Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 26 КО), которого называют лучшим боксером современности, свой следующий бой проведет 24 мая в японской Сайтаиме на знаменитой одноименной арене. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в Стране восходящего солнца.

Читайте также: Лучший боксер года похвастался яхтой за 60 миллионов, названной в честь него

Реклама

Соперником мексиканца будет местный боксер – Риота Мурата (16-2, 13 КО), который владеет "обычным" титулом WBA. Поскольку у Альвареса пояс WBA Super, то боксеры определят единого чемпиона мира по этой версии.

Смотрите, как Альварес нокаутировал Ковалева

В тренде Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

В предыдущем поединке Альварес победил российского боксера Сергея Ковалева. Однако незадолго до Нового Года Альварес отказался от пояса Ковалева. Канело принял это решение, так как получил звание "суперчемпиона" Всемирной боксерской организации.

Напомним, в октябре 2018 года знаменитый мексиканец подписал один из самых крупных контрактов в истории бокса. Согласно договору со стриминговой платформой DAZN, Альварес заработает 365 миллионов долларов за пять лет (11 боев).

Смотрите нокаут года в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама