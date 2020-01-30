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Лучший боксер мира возвращается: названы соперник и дата нового боя Сауля Альвареса

30 января, 12:32

В конце весны Сауль Альварес проверит на прочность подбородок японца Риоты Мураты

Сауль Канело Альварес

Сауль Канело Альварес / Фото: Reuters

Чемпион мира в двух весовых категориях Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 26 КО), которого называют лучшим боксером современности, свой следующий бой проведет 24 мая в японской Сайтаиме на знаменитой одноименной арене. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в Стране восходящего солнца.

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Соперником мексиканца будет местный боксер – Риота Мурата (16-2, 13 КО), который владеет "обычным" титулом WBA. Поскольку у Альвареса пояс WBA Super, то боксеры определят единого чемпиона мира по этой версии.

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В предыдущем поединке Альварес победил российского боксера Сергея Ковалева. Однако незадолго до Нового Года Альварес отказался от пояса Ковалева. Канело принял это решение, так как получил звание "суперчемпиона" Всемирной боксерской организации.

Напомним, в октябре 2018 года знаменитый мексиканец подписал один из самых крупных контрактов в истории бокса. Согласно договору со стриминговой платформой DAZN, Альварес заработает 365 миллионов долларов за пять лет (11 боев).

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бокс Сауль Альварес Риота Мурата

Источник: XSport

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