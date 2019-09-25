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"Люби свое дело, и оно полюбит тебя": эпичный ролик от Усика перед боем со Спонгом

25 сентября, 13:35

Александр активно готовится к дебюту в супертяжах

Александр Усик

Александр Усик / Фото: BoxingScene

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Украинский боксер Александр Усик готовится к своему дебютному поединку в супертяжелой весовой категории. Соперником Усика станет нидерландский боец Тайрон Спонг. Ранее мы писали, что дебют Усика в супертяжелом весе вызвал большой ажиотаж среди болельщиков.

Перед важным поединком Александр опубликовал видео, на котором под крутую музыку тренирует мощные удары.

INSTAGRAM

"Люби свое дело, и оно полюбит тебя",- подписалУсик видео в Instagram.

Напомним, что Александр Усик 12 октября в Чикаго, Иллинойс, дебютирует в супертяжелом весе против голландца Тайрона Спонга.

Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Аналитики не видят ни малейшей интриги в предстоящем поединке, установив на победу Усика ничтожный коэффициент 1.01.

Усик vs Спонг

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

Также мы рассказывали, что Василий Ломаченко снова обставил Александра Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: Сегодня|Спорт

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