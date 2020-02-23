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"Люди называли меня лысым жирдяем": Фьюри прокомментировал победу на Уайлдером

23 февраля, 20:28

Британский боксер был очень зол и хотел закончить бой за два раунда

Новый чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал победу над Деонтеем Уайлдером. Ранее мы писали, что Леннокс Льюис рассказал, что теперь надо сделать Уайлдеру и Фьюри.

"Люди всегда списывали меня. Они называли меня лысым жирдяем, который не может драться. Меня это только мотивировало в тренировочном лагере", – сказал Фьюри.

"Уайлдер просто так не опускает рук. Мне через многое пришлось пройти. Если Уайлдер не победил меня в первом бою, когда я был готов на 50 процентов, то в реванше у него не было шансов. Я был невероятно зол, ведь я предсказывал, что одержу победу за два раунда", – отметил боксер

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

Как мы писали ранее, Уайлдер может потребовать реванш с Фьюри, но у него всего месяц на раздумья. При этом президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между этими бойцами.

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Кстати, Уайлдер разозлился на тренера из-за того, что тот выбросил полотенце. Джей Дис сообщил, что полотенце выкинул его ассистент.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Daily Mail / Sport

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