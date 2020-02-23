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Эхо рубки в Вегасе: Леннокс Льюис рассказал, что теперь надо сделать Уайлдеру и Фьюри

23 февраля, 19:28

Льюис советует Уайлдеру отдохнуть после случившегося фиаско, а Фьюри - подраться с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдеромв Лас-Вегасе, признавшись, что он не удивлен досрочному выигрышу соотечественника.

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"Не удивлен таким исходом. Фьюри всегда говорит сердцем, и он говорит правду. Залог успеха? Его команда, другой тренер. Он сделал то, что и хотел. Он вел поединок так, как хотел. Он знал, что ему нужно делать в повторном бою. Уайлдер скажет, что хочет третьего боя немедленно, но ему нужно отдохнуть несколько месяцев. Что касается дальнейшей карьеры Фьюри, сейчас он является лучшим тяжеловесом в мире, но если хочет стать абсолютным чемпионом мира, ему необходимо подраться с Энтони Джошуа", – заявил Льюис в интервью FightHubTV

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

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Как мы писали ранее, Уайлдер может потребовать реванш с Фьюри, но у него всего месяц на раздумья. При этом президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между этими бойцами.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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Леннокс Льюис Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

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