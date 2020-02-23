Уайлдер может потребовать реванш с Фьюри, но у него всего месяц на раздумья

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер может в течение 30 дней воспользоваться опцией незамедлительного реванша со своим обидчиком британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Boxing Scene. Такое условие было прописано в контракте. Полная запись боя Уайлдер – Фьюри и видео нокаута есть на нашем сайте.

Ранее президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между Фьюри и Уайлдером.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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Ранее мы опубликовали статистику ударов боя Фьюри – Уайлдер. Британец полностью смял своего соперника и одержал заслуженную победу, хотя и не был фаворитом перед боем.

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После боя Фьюри прямо на ринге исполнил знаменитую песню "American Pie". Неизвестно, что же хотел донести боксер, но то, что он помял соперника как "пирог", это точно.

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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