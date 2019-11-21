Макгрегор, бойся! Украинские бойцы выиграли чемпионат мира по смешанным единоборствам

Сборная Украины по ММА / Фото: Facebook

Команда Украинской федерации смешанных боевых искусств выиграла чемпионат мира по этому брутальному и мегапопулярному виду спорта, завершившийся в Сингапуре. Украинские бойцы завоевали там пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Ранее мы рассказывали, что на турнире в Волгограде украинского Доктора "вырубили" ногой в челюсть.

Победителями мирового первенства по ММА в Сингапуре с участием 44 стран стали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмиголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг). Серебряных медалей удостоились Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг). Что касается бронзовых наград, то их обладателями стали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицик (до 72,6 кг).

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Таким образом, с 11 медалями украинская команда стала первой в общем зачете чемпионата мира по смешанным единоборствам в Сингапуре.

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Ранее мы писали, что боец ММА, выходившая в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании. Саида Саи Алетаха умерла на следующий день после боя. Увы, летальный исход в спортивных единоборствах в последнее время – не редкость.

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