Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Макгрегор, бойся! Украинские бойцы выиграли чемпионат мира по смешанным единоборствам

21 ноября, 17:56

С мирового первенства в Сингапуре сборная Украины привезла 11 медалей различного достоинства

Сборная Украины по ММА

Сборная Украины по ММА / Фото: Facebook

Команда Украинской федерации смешанных боевых искусств выиграла чемпионат мира по этому брутальному и мегапопулярному виду спорта, завершившийся в Сингапуре. Украинские бойцы завоевали там пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали. Ранее мы рассказывали, что на турнире в Волгограде украинского Доктора "вырубили" ногой в челюсть.

Победителями мирового первенства по ММА в Сингапуре с участием 44 стран стали Роман Сыркин (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Игорь Шмиголь (до 65,8 кг), Егор Костюченко (до 77,1 кг) и Валентина Семаль (до 47,6 кг). Серебряных медалей удостоились Артур Воробьев (до 77,1 кг), Эмиль Усейнов (от 93 кг) и Людмила Илюк (до 52,2 кг). Что касается бронзовых наград, то их обладателями стали Дарья Иванова (до 56,7 кг), Дарья Чибисова (до 61,2 кг) и Ирина Пицик (до 72,6 кг).

Реклама

Таким образом, с 11 медалями украинская команда стала первой в общем зачете чемпионата мира по смешанным единоборствам в Сингапуре.

В тренде
Сенсация: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко
Роналду и Джорджина

Читайте также: "Макгрегор – идиот": Хабиб объяснил, почему не дает скандальному ирландцу реванш

Ранее мы писали, что боец ММА, выходившая в хиджабе, скончалась на турнире в Великобритании. Саида Саи Алетаха умерла на следующий день после боя. Увы, летальный исход в спортивных единоборствах в последнее время – не редкость.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

UFC смешанные боевые искусства

Источник: XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в Москве
Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в МосквеБокс
Российский
Российский "Отец MMA" избит в Израиле: видео нокаута в бою Харитонов – ВасселлБокс
"Больной человек": Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его телоБокс
Боец ММА адским
Боец ММА адским "раскатом грома" уложил соперника на полБокс
Украинец оставил за спиной Тайсона и Формана: Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров
Украинец оставил за спиной Тайсона и Формана: Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеровБокс
Цыганский Король сошел с ума и бросил вызов Санта-Клаусу
Цыганский Король сошел с ума и бросил вызов Санта-КлаусуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...