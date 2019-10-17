Макгрегор готов вернуться в октагон и уже намекнул на будущего соперника

Ирландец всего лишь поздравил Эдгара с днем рождения

Конор Макгрегор / Фото: AFP

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести свой следующий бой в декабре. Его соперником, скорее всего, станет Фрэнки Эдгар. Ранее мы писали, что Макгрегор может сесть в тюрьму на полгода.

Ирландец намекнул на это, прокомментировав пост в Twitter с поздравлениями Эдгара с днем рождения.

"С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре", – написал Конор.

"Спасибо. Я уже дал согласие. Теперь дело за тобой и Уайтом", – ответил Эдгар.

Отметим, что сейчас в активе Конора 21 победа и 4 поражения в UFC. Он дважды был чемпионом UFC, а также в свое время получал звание лучшего бойца года.

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Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Напомним, в конце августа в Ирландии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.

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