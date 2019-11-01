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Макрегор заплатил смехотворный штраф за избиение старика: словно у него отобрали 20 бутылок виски

1 ноября, 19:51

Конор извинился за происшествие

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, признал свою вину в деле о нападение на человека в одном из пабов Дублина, и был приговорен к штрафу в тысячу евро.

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В зале суда МакГрегор извинился перед потерпевшим Десмондом Кеогом, который принял его извинения и решил не давать показаний в ходе слушаний.

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Напомним, что в августе ресурс TMZ Sports опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала, как 6 апреля текущего года Конор Мак грегор в пабе ударил пожилого мужчину, отказавшегося с ним выпить его фирменный виски.

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Что касается самого напитка "Макгрегор 12", то здесь имеется авторская изюминка, но при этом соблюдаются традиции. Продавать хороший виски начали в Великобритании, Америке уже в 2018 г. Его цена в Великобритании равняется 45 евро, а на территории Америки отыскать можно ароматный виски по 30 долларов.

Как известно, Конор МакГрегор планирует вернуться в октагон 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.Ужасающие фотографии Дональда Серроне после летнего боя с Тони Фергюсоном обошли весь мир

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MMA UFC Конор Макгрегор

Источник: The Daily Mirror

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