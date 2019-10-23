Макгрегор не стал молчать: реакция Конора, когда он узнал о прошлом Владимира Зеленского

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Самый звездный представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор, накануне впервые посетивший Киев, занятно отреагировал на вопрос о президенте Украины. До приезда в нашу столицу знаменитый на вес мир ирландец не знал, что до избрания главой государства Владимир Зеленский смешил людей как актер. Услышав об этом, мастер жестоких нокаутов Макгрегор не замедлил с реакцией.

"Владимир Зеленский раньше был комиком? Теперь все наоборот. Люди слушают комиков и смеются с политиков", – заявил экс-чемпион Ultimate Fighting Championship Конор Макгрегор

Напомним, ранее Макгрегор предложил Ломаченко зайти в "клетку" для смешанных единоборств. "Я знаю, что украинский бокс просто феноменальный, – заявил ирландец. – Это вторая страна по боксу. Очень хорошо знаю Василия Ломаченко. Ему надо попробовать силы в ММА. Верю, что у него все получится"

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Как мы сообщали ранее, Конор Макгрегор прилетел в Киев с опозданием. Аномально плотный туман и смог, окутавший столицу Украины, не позволил чартерному рейсу с ирландским бойцом на борту вылететь из Дублина по расписанию. Капитан самолета решил не рисковать жизнями пассажиров и дождаться улучшения погодных условий в Киеве.

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Отметим, что репутация у Конора – скандальнее не бывает. В конце августа в Ирландии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил старика сзади.

Позже пострадавший от рук Макгрегора старик пожаловался на свое самочувствие: "После этого удара моя голова болела неделю. Мне не нравится этот парень. Он просто хулиган. Хулиган, у которого есть деньги".

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