Майк Тайсон выбрал в соперники скандального американца, сбросившего в воду Кличко

Легендарный американский боксер Майк Тайсон нашел соперника для своего первого поединка после возобновления карьеры. Во всяком случае, об этом заявил его потенциальный соперник Шеннон Бриггс. Американец утверждает, что уже договорился о поединке с Тайсоном. Точной даты поединка еще нет.
"Я только, что разговаривал с Майком. Все одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет. Браунсвилл против Браунсвилла (район в Бруклине, Нью-Йорк). Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем драться, мы позволим говорить нашим кулакам", – сказал 48-летний Бриггс.
Свой последний поединок на профи-ринге Шэннон Бриггс провел в мае 2016 года. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. Затем американец долгое время преследовал Владимира Кличко, требуя боя. Однажды дело дошло до того, что Бриггс подкараулил Кличко-младшего во время занятия на гребной доске и с помощью волн от моторной лодки сбросил украинца в воду.
Ранее мы писали, что российский промоутер предложил Тайсону поединок с Емельяненко. Помимо Александра, в РФ о желании встретиться с Майком уже заявил бывший боксер Григорий Дрозд. "Миллиончик найдется?" – ответил на это предложение Тайсон.
Также сообщалось, что лига кулачных боев сделала предложение Тайсону на 20 млн. Да-да, долларов. Об этом рассказал глава организации Дэвид Фельдман.
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