Мегареванш Джошуа – Руис: назван мышечный козырь британского крушителя Кличко

Авторитетный тренер Фредди Роуч рассказал, почему Джошуа пал 1 июня и почему он выиграет 7 декабря

Энтони Джошуа / Фото: AFP

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Знаменитый тренер Фредди Роуч, работающий с Мэнни Пакьяо и Виктором Постолом, считает, что уменьшение мышечной массы пойдет на пользу Энтони Джошуа в реванше против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса. Британец, отправивший на пенсию Владимир Кличко, попытается отобрать чемпионские пояса у американского толстяка 7 декабря в Саудовской Араваии.

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"Меня не сильно удивила победа Руиса в их первом бою, 1 июня, ведь я пять лет тренировал Энди еще со времен любительской карьеры. Тогда он показал себя хорошим боксером. Руис выбрасывает комбинации лучше любого другого крупного бойца. Я не был шокирован тогда, так как Джошуа перекачался. Ближе к концу боя у него всплыли проблемы из-за лишних мышц", – заявил Фредди Роуч

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"Я рад, что Джошуа избавился от лишних мышц. Энтони станет лучше, ведь лишний вес его замедлял. Сложно носить такую массу на протяжении всего поединка. Ему надо вернуть стиль, который он использовал на победной для него Олимпиаде-2012", – заключил Фредди Роуч

/ Фото: AFP

Как мы писали ранее, сопромоутер Усика рассказал, как будут судить реванш Джошуа – Руис. "Все предусмотрено контрактом, – заявил Эдди Хирн. – Независимые судьи, независимый рефери. Все то же самое, что и в первом поединке".

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