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Мексиканский боксер официально подтвердил бой с непобедимым американцем

15 февраля, 23:50

Хулио Сезар Чавес-младший объявил о решении у себя в Twitter

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший опубликовал пост о скором официальном объявлении его поединка против экс-чемпиона мира Флойда Мейвезера. Поединок должен состояться 19 сентября в Лас-Вегасе (США).

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33-летний Чавес-младший владел поясом WBC в 2011-2012 годах. В последнем бою в декабре он уступил Дэниэлу Джейкобсу. Мейвезер последний раз дрался против Конора Макгрегора в 2017 году, победив ирландца в 10-м раунде.

Смотрите видео боя Мейвезер – Макгрегор в 2017-м:

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Кстати, Тайсон Фьюри впервые лестно высказался об Усике. Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который неоднократно неуважительно отзывался о способностях Александра Усика, впервые дал лестную характеристику украинцу.

Как уже сообщалось, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где угодно, даже в его спальне.

Смотрите также, как Ломаченко дрифтует в свободное время:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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бокс Флойд Мейвезер Хулио Сезар Чавес

Источник: Сегодня|Спорт

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