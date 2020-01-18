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Мейвезер победил Кличко: украинец уступил американцу престижную награду

18 января, 11:17

Легендарный американский боксер в очередной раз вписал свое имя в историю

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

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Легендарный американец Флойд Мейвезер признан боксером десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Мейвезер выиграл почетную награду у украинца Владимира Кличко. Также на звание претендовали Андре Уорд, Мэнни Пакьяо и Сауль Альварес. К слову, мексиканец получил приз лучшему боксеру 2019 года.

За прошедшую декаду Мейвезер улучшил свой боксерский рекорд на 10 побед. В 2010-х американец победил таких звезд бокса как Альварес, Пакьяо, Шейн Мосли, Виктор Ортис, Робер Герреро, Мигель Котто, Маркос Майдана (дважды), Андре Берто и звезда UFC Конор МакГрегор. Напомним, что сегодня Макгрегор возобновит свою карьеру – он проведет бой против Дональда Серроне. Онлайн Макгрегор – Серроне есть на нашем сайте.

"Спасибо BWAA за то, что проголосовали за меня в выборе бойца десятилетия", – сказал Мэйвезер. – "Для меня большая честь быть признанным СМИ, которые освещали мою карьеру на протяжении многих десятилетий.

Бокс с двух лет являлся частью моей жизни, я посвятил и отдал ему все. Я усердно тренировался, выходил на каждый бой и успешно делал свою работу.

Уйти на пенсию непобедимым и добиться того, что я сделал в спорте, – это не только подарок для себя, но и для болельщиков, и, самое главное, моей команды и семьи. Я, конечно, не делал это один, и я ценю всех, кто играл в этом роль. Тяжелая работа и самоотдача – то, что я делал всю свою карьеру. я благодарен за это, для меня это честь. Огромное спасибо".

Кстати, недавно Владимир Кличко подбросил дров в костер слухов о возможном возвращении в ринг – Кличко попросил фанатов выбрать его будущего соперника.

Друг Кличко выпал из ринга перед боем:

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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бокс Владимир Кличко Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня|Спорт

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