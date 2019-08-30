"Миллиардер Лома": Василий Ломаченко показал этнохалат, в котором выйдет на поединок с Кэмпбеллом

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко показал, в какой "одежке" выйдет на субботний бой против другого олимпийского чемпиона Лондона-2012 – британца Люка Кэмпбелла. Вид у Хайтека будет просто-таки сияющий!

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Напомним, на свой предыдущий поединок против другого британца Энтони Кроллы в апреле Ломаченко вышел в халате из крокодильей кожи, чью стоимость оценили в 300 тысяч долларов. Вся амуниция тогда была выполнена в фиолетово-желтых цветах.

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Травмировав кулак в предыдущем поединке с Кроллой, Василий Ломаченко отправился в Таиланд – отшивать перчатки себе точно по руке. И теперь показал, в чем он предстанет перед публикой в своем первом в карьере профи-бое на территории Великобритании.

Халат украинского Хайтека выполнен в похожем стиле, опять из крокодильей кожи, только в этот раз – уже в четких цветах флага Украины: синем и желтом. Кроме того, халат изобилует изображениями львов, а на спине красуется надпись – Billionaire Loma (Миллиардер Лома).

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Как мы писали ранее, в контракте на бой с Кэмпбеллом обнаружили "мину" для Ломаченко. В соглашении не прописали опцию незамедлительного реванша для украинца в случае поражения.

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Хотя, напомним, букмекеры почти не сомневаются в победе Ломаченко над Кэмпбеллом: эксперты дают 87 процентов на украинца. Коэффициент на выигрыш Василия равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью - 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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