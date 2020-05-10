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Мировой бокс выйдет из карантина без Ломаченко: Теофимо Лопесу найдут другого соперника

10 мая, 17:00

Олег Люлька

Вслед за смешанными единоборствами на арену возвращается и большой бокс - но Вася будет лишь в роли телезрителя

После успешного проведения шоу по смешанным единоборствам UFC 249 во Флориде, в рамках которого Джастин Гэтжи неожиданно победил Тони Фергюсона, ожидается, что вскоре вернется на спортивные арены и бокс. В его трансляциях заинтересован гигант мирового медиа-рынка канал ESPN

Известный промоутер Боб Арум объявил, что на следующей неделе он объявит программу первого боксерского шоу после карантина. Ожидается, что в нем выступят Шакур Стивенсон, Джамел Херринг и Теофимо Лопес. Из-за ограничений на поездки в США на ринг выйдут только те боксеры, которые в данный момент пребывают в Америке. Таким образом ближайшим соперником непобедимого американца гондурасского происхождения Теофимо Лопеса будет не Василий Ломаченко, как планировалось ранее, а какой-то промежуточный визави.

Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум

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Василий Ломаченко и, справа от него, Боб Арум / Фото: AFP

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Ранее мы писали, что из-за пандемии коронавируса у Ломаченко появились проблемы с организацией следующего боя. "Сейчас действует запрет на полеты, и мы не сможем его отменить для проведения боксерского поединка. Таким образом, у нас есть большая проблема с нашими иностранными боксерами, такими как Ломаченко, которые находятся за пределами США", – заявил накануне Боб Арум.

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Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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