На арене за два миллиарда со зрителями: промоутер назвал место и время боя Ломаченко с Лопесом

Боб Арум надеется пригласить на бой десять тысяч зрителей даже во время пандемии

Появились новые подробности проведения объединительного боя в легком весе между чемпионами по разным версиям – украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Знаменитый промоутер Боб Арум рассказал британскому изданию Sky Sports о проведении переговоров. Ранее Арум утверждал, что Ломаченко прилетит в США в июне.

Оказывается, промоутерская компания Арума ведет переговоры с суперсовременной ареной в Лас-Вегасе, стоимость которой оценивается почти в два миллиарда долларов. Причем организаторы надеются привести на поединок Лома около десяти тысяч болельщиков. К слову, недавно Ломаченко поразил феноменальной физической силой, подтянувшись сто раз. А промоутер обещает сделать большое шоу:

"Это будет потрясающе событие. Мы планируем устроить его в сентябре с ограниченным количеством зрителей. Наша команда ведет переговоры с клубом "Лас-Вегас Рэйдерс", у которой есть новый прекрасный стадион стоимостью 1,8 миллиарда долларов. Они сами обратились к нам с предложением провести этот поединок на их арене. Возможно, в присутствии 10 тысяч зрителей. Мы работаем над этим. Я не хочу раскрывать все карты, пока мы не удовлетворим требования всех регулирующих органов".

Реклама

Еще в мае Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики.

Смотрите, как Ломаченко получил приз лучшему боксеру 2019 года по версии WBO

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама